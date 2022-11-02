مندوب غانا بالأمم المتحدة: يجب احترام حقوق المهاجرين خلال عبورهم من ليبيا

دعا مندوب غانا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هارولد أدلاي أجيمان، احترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين الذين خلال عبورهم من ليبيا إلى بلدان المقصد.

وتسلمت غانا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر الجاري وتعد هذه المرة السابعة التي تتسلم فيها رئاسة المجلس خلال أربع دورات انتخبت فيها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة منذ 1962-1963.

جاء ذلك خلال عقد مندوب غانا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هارولد أدلاي أجيمان مؤتمرا صحفيا في نيويورك تحدث فيه عن برنامج عمل مجلس الأمن لهذا الشهر.

وأجاب السفير الغاني عن سؤال بشأن وضع المهاجرين في ليبيا فقال: “تحدث الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن من قبل عن قضية المهاجرين الذي يعبرون عبر ليبيا. يسعى المهاجرون إلى العبور نسبة لدواع عديدة ويتعين احترام حقوقهم خلال عملية العبور وفي بلدان المقصد”.

وأضاف “موقفنا ظل يؤكد دائما على ضرورة معاملة هؤلاء المهاجرين باحترام. نحن على علم أيضا بأنه قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذا الأمر، ونحن نتابع ذلك”.