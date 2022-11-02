إلى القمة العربية.. المبشر: على جميع الدول دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

02 November, 2022

دعا رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، المشاركين في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، إلى دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا بدلا من إدارة الصراع.

وقال المبشر في رسالة وجهها إلى القمة العربية خص “بوابة إفريقيا الإخبارية” بنسخة منها، “يقع على العرب وغيرهم مسؤولية المساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل إيجابي وليس إدارة الصراع وفق إدارة المصالح”.

وأضاف، “نعم يقع اللوم الأساسي الأكثر والأكبر على صناع القرار السياسي في ليبيا، ولكن مصلحة الجميع في الضغط على حلفائهم من الساسة الليبيين من أجل الخروج مما نحن فيه وليس الخلاف على مصالحهم ونحن لا ننسى من يقدم لنا معروفا أو عكسه ولهذا نقول للقمة العربية؛ إخوتنا في الخليج وجيراننا وأصدقائنا نعرف أن فيكم نخوة وشهامة اتركوا عندنا ديناً لكم تحتاجونه في يوم لا تتمنوه والأيام دول ونحن شعب لا ينسى”.