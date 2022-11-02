أبوجناح يبحث عراقيل التجارة البينية واستثمار الإمكانات بين ليبيا والسودان

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، مع وفد من الغرفة الاقتصادية الليبية – السودانية المشتركة تعزيز التعاون بين ليبيا والسودان، وسُبل مواجهة عراقيل التجارة البينية بين البلدين وكيفية استثمار الإمكانات والخبرات لدى ليبيا والسودان.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن أبوجناح أكد خلال اجتماعه مع الوفد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس حرص حكومة الوحدة الوطنية على تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه التجار في عملهم، مشيرًا إلى أهمية تطوير أنواع الاقتصاد كالتصدير والتعبئة والنقل لخلق كثير من فرص العمل بين البلدين.

تكوين فريق استشاري ليبي – سوداني مشترك للمتابعة

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس الوفد السوداني أكد من جانبه على العلاقات المتينة بين البلدين، مقدمًا شكره لحكومة الوحدة الوطنية على استضافتها ودعمها الوفد السوداني، معربًا عن تطلعه لتكوين فريق استشاري ليبي سوداني مشترك من مجلس وزراء البلدين للمتابعة، على أن يكون رجال الأعمال ضمنه.

– تجارة العبور تتصدر أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي-السوداني

– الدبيبة يدعو البرهان لزيارة طرابلس

– الدبيبة يعلن فتح المنافذ البرية بين ليبيا والسودان

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «الوفد السوداني منح ولأول مرة، أبوجناح الرئاسة الفخرية للغرفة الاقتصادية السودانية – الليبية لحرصه على دعم التجار وتذليل الصعاب أمامهم».

المنتدى الاقتصادي الليبي – السوداني في طرابلس

واستضافت العاصمة طرابلس قبل يومين، فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي-السوداني الذي نظمته الغرفة الليبية – السودانية المشتركة، يوم الإثنين، تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

وشهد المنتدى الاقتصادي عرضًا مرئيًا يبين طرق تجارة العبور المستهدف إنشاؤها وتفعيلها ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار رؤية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية، كما تطرق الحاضرون لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وحركة نقل البضائع والخدمات عبر المنافذ، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة.

وحضر الفعاليات رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيلا وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل أبوشيحة ووزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة.