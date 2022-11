أهرام أون لاين: تبون وأبو الغيط توسطا لإبعاد الدبيبة عن القمة العربية لصالح المنفي

ليبيا – نقل تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية عن مصادر ديبلوماسية مصرية معلومات حول القمة العربية بالجزائر.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم تحليلاته صحيفة المرصد، أشار إلى ما أعلنته هذه المصادر بشأن التأكيد على وجوب رؤية نهاية للتدخل بالشؤون الداخلية الليبية مشيرة لاتخاذ مصر موقفًا سياسيًا عامًا حازمًا بشأن ضرورة امتناع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن تسهيل تدخل تركيا شؤون ليبيا.

وأضافت المصادر بالقول: إن هذا التدخل التركي يتم من خلال اتفاقيات وقعتها هذه الحكومة مع تركيا بحكم الأمر الواقع. مبينة أن مصلحة مصر في ليبيا لا تتعلق فقط بحماية الحدود بل تمتد لتعزيز أمن واستقرار هذا الجار المباشر الذي يعد عدم استقراره سببا مباشرا لقلق المصريين.

ووفقًا لمصادر بجامعة الدول العربية ومن مصر تم الاتفاق على أن يمثل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ليبيا في قمة الجزائر عوضًا عن الدبيبة وبموافقته تجنبًا للرفض المصري لتواجده، مبينة أن هذا تم بوساطة مشتركة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

