لجنتا ديوان المحاسبة تستأنفان مباحثات توحيد المؤسسة

الوطن|رصد

استُأنفت اليوم الأربعاء مباحثات توحيد ديوان المحاسبة الليبي بين لجنتي الاتصال والتواصل المشكلة من ديواني طرابلس و البيضاء، تحت إشراف لجنة توحيد المؤسسات الوطنية بمجلس التخطيط الوطني (NPC) وشركائه الدوليين (برنامج الامم المتحدة الانمائي) ومعهد الولايات المتحدة للسلام.

وبحثت اللجنتان في لقائهما الرابع المنعقد بالعاصمة التونسية، الحلول المناسبة للمسائل قيد الدراسة، ومراجعة توصيات الاجتماعات السابقة، وصولًا إلى مسودة اتفاق نهائية لتوحيد ديوان المحاسبة الليبي.