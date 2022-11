ضباط إيرلنديون: بهذه الطريقة نكشف نشاط مهربي الأسلحة إلى ليبيا ونمنعه

ليبيا – كشف تقرير استقصائي عن جهود الضباط الإيرلنديين العاملين في قاعدة عسكرية بالعاصمة الإيطالية روما لمنع توريد السلاح إلى كافة الأطراف في ليبيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا جورنال” الإيرلندية وتابعته وترجمت المقتضب الأهم من مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن هؤلاء تأكيدهم استخدام منشورات مهربي الأسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الحرب الاستخبارية ضد الجماعات المسلحة في ليبيا.

وأوضح التقرير أن ضباط إيرلندا يعملون في سياق عملية “إيريني” الأوروبية الأممية إحلال الاستقرار في ليبيا في وقت لا تنشر فيه العملية سفنا بالقرب من الساحل في الجزء الغربي من البلاد لمواجهة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية مكتفية بطائرات المراقبة.

ترجمة المرصد – خاص

