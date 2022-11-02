السفارة الأمريكية: متمسكون بحرية التعبير والصحافة في ليبيا

الوطن|متابعات

قالت السفارة الأمركية في ليبيا إن “التزام الولايات المتحدة بحرية التعبير وحرية الصحافة لا يتزعزع”، وذلك لأنه “حجر الأساس للديمقراطية السليمة” وفق تعبيرها.

ونشرت السفارة مقالةً جاء فيها على لسان المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سيمون، أن الحكومات الاستبدادية “مصممة على التحكم في المعلومات وإدارتها، وهي وقحة بشكل متزايد في جهودها للقيام بذلك”.

وعقّب سيمون على الأحكام الصادرة بحق عدد من الصحفيين بالسجن لفترات طويلة في روسيا على خلفية الاعتراض على الخرب، وقال إنّ هناك أعدادًا متزايدة من الصحفيين وراء القضبان، كما أنّ سجن الصحفيين الذين ينقلون الأخبار يعدّ سمة للنظام الاستبدادي.