بلدية بنغازي تتفق مع مؤسسة ألمانية على وضع منظومة لإدارة المخلفات

أعلنت بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدوليGIZ عن شروعهما في وضع منظومة وخطة تشغيلية لإدارة المُخلفات لرفع من النُظم والمعايير البيئية بالبلدية.

وأوضحت البلدية، في بيان لها، أن المنظومة تستهدف الابتداء من نقاط خروج المُخلفات والتجميع والنقل والفرز والتدوير والتخلص النهائي للوصول مُستقبلاً إلى نقطة صفر مُخلفات.

وضم الاجتماع عضو المجلس التسسيري – مسئول ملف البيئة بالبلدية أحمد الطيرة والمستشار في المُخلفات اكرم المصري ومدير إدارة المُخلفات الصلبة والسائلة منصف المختار ورئيس مجلس إدارة شركات خدمات النظافة العامة بنغازي عبد الرحمن زيد.

كما ضم الاجتماع وكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي والمستشار البيئي اسالم إبراهيم، ومدير مكتب الإصحاح البيئي أبوبكر ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، ومدير فرع شركة البحر المتوسط على لوشيش.

وتم الإتفاق على وضع خطة عمل شاملة لجميع مراحل أعمال النظافة العامة والبدء في تنفيذ الخطة على منطقة مُعينة يتم إختيارها ومُتابعة سير العمل فيها والمشاكل والصعوبات التي تواجهها.

كما تم الاتفاق على التوسع في المواقع الأخرى لحين الوصول للهدف المنشود وتحقيق آلية عمل وفق الأسس والمعايير الفنية والعلمية المُعتمدة في أعمال نقل وتجميع وتدوير المُخالفات بكافة أنواعها .