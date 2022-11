عمداء بلديات طرابلس الكبرى لـ الكوني: داعمون لطرحك وتأسيس محافظة طرابلس

ليبيا- رحب عمداء بلديات طرابلس الكبرى بطرح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني الداعي إلى العودة للعمل بنظام المحافظات وإنشاء محافظة في العاصمة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، جاء موقف العمداء خلال لقاء جمعهم بالكوني وفيه وصفوا نظام اللامركزية بالحل الأنجع لإخراج البلاد من أزمتها الحالية المتمثلة بوجود المؤسسات السيادية في داخل العاصمة طرابلس.

ونقل البيان عن العمداء تأكيدهم أن هذا النظام يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، واصفين إعلان محافظة طرابلس بنموذج لمشروع وطني ذي أثر بالغ مساهم باستقرار ليبيا عبر تطبيقه في كل مناطقها.

