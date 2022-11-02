مصر لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب مع دول المنطقة

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأربعاء) 6 لقاءات مع قادة وممثلي دول عربية على هامش مشاركته في فعاليات القمة العربية بالجزائر، تطرقت إلى التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها خطر التطرف والإرهاب، وركزت على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون «سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والعسكرية»، إضافة إلى «تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، خاصة في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تفرضها المستجدات الإقليمية الأخيرة، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء».

وأكد السيسي «مساندة بلاده للرئاسة الجزائرية للقمة العربية، بما يدعم أطر وآليات العمل العربي المشترك ويخدم المصالح العربية، لا سيما في فترة تشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة غير مسبوقة»، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي أكد أن الرئيسين «توافقا إزاء القضايا الإقليمية كافة ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأزمة الليبية، حيث تلاقت الرؤى بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا، ومن ثم ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وكذلك تعظيم الجهود الدولية لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية».

كما التقى الرئيس المصري ونظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، وشدد السيسي على «ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على أراضيه كافة، بما يحافظ على أمن واستقرار البلاد ويساهم في الحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية به».

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيسين اتفقا على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعاني منها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار».

وبحث الرئيس المصري مع نظيره التونسي قيس سعيّد سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدت مصر «دعمها لكافة الجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس».

وقال السفير بسام راضي، إن «الرئيس التونسي أكد حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ومكافحة الإرهاب والتطرف».

وأكد الرئيس المصري، خلال لقائه ورشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، «استعداد بلاده لدعم أمن واستقرار اليمن، واللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومي المصري، والمنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر؛ ما يفرض مواصلة الجهود الرامية لتجديد الهدنة في اليمن على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية».

قضية الإرهاب والتطرف كانت على أجندة مباحثات الرئيس المصري مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «السيسي أكد دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها، لا سيما خطر التطرف والإرهاب»، مشيراً إلى «استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة أزمات الجفاف».

وعقد الرئيس المصري جلسة مباحثات مع الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد «أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، في ضوء ما يجمع البلدين من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة».