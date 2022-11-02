الحكومة الليبية ترحب ببيان القمة العربية المنعقدة في الجزائر

العنوان – سرت

رحبت الحكومة الليبية اليوم الأربعاء، بما جاء في البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في الجزائر.

وأشارت الحكومة في بيان لها إلى تأكيد الجامعة على التضامن العربي مع الشعب الليبي ودعم الحل الليبي الليبي الذي يحفظ أمن وسيادة ليبيا بما يحقق طموحات شعبها في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن الاستقرار السياسي الدائم.

وأكدت الحكومة الليبية تقديرها لجهود جامعة الدول العربية الساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وما تقوم به من دور إيجابي في دعم مطالب الشعب الليبي في الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام.

واختتمت القمة العربية أعمالها في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، حيث أعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.