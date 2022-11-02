المجلس الأعلى للدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية ويحيلها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها

طرابلس 02 نوفمبر 2022 (وال)- استأنف المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء، جلسته المعلقة “الواحدة والثمانين” بمقره في طرابلس.

وتم خلال الجلسة استكمال التصويت على القاعدة الدستورية، وإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة كان قد علق جلسته يوم أمس على أن يستكمل اليوم الأربعاء، مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثل في تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية. (وال)

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