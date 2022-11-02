إحاطة مرتقبة لمدعي عام الجنائية الدولية بشأن ليبيا

الوطن / رصد

من المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الشهر الحالي إحاطة نصف سنوية أمام مجلس الأمن حول أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.

ووفق موقع “سكيوريتي كونسيل ريبورت”، التابع لمجلس الأمن الدولي، فقد أطلق خان مجلس الأمن في 28 أبريل الماضي عن استراتيجية تحقيق جديدة في ليبيا تتضمن تخصيص موارد إضافية، وزيادة التواصل مع المتضررين من الجرائم وتعاون أكثر فعالية مع السلطات الليبية.

وسلط خان الضوء على الحاجة المتزايدة للتركيز على مجالات معينة وتحديدا التحقيقات المالية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي وغيرها.

وأشار الموقع إلى أن نائبة المدعي العام نزهة شميم خان، زارت طرابلس من 20 إلى 23 يونيو الماضي، وأكدت التزامهم باستراتيجية متجددة للعمل في ليبيا.

ولفت كريم خان إلى أن مجلس الأمن منقسم حول عمل المحكمة الجنائية الدولية، لكن معظم أعضاء المجلس أكدوا دعمهم في إحاطة أبريل.