شخص يقتل شقيقين من أبناء عمومته بـ40 طلقة نارية في بنينا

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بتغازي، من ضبط شخص بتهمة قتل اثنين شقيقين من أبناء عمومته رميا بالرصاص، بسبب مشاكل عائلية وخلافات أسرية بينهم.

ورودت إشارة لاسلكية من غرفة العمليات الرئيسية بمُديرية أمن بنغازي مفادها وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بنينا راح ضحيتها اخوين من سكان نفس المنطقة.

وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي” لواء سليمان بوشيبة” تعليماته بالإنتقال إلى مكان الواقعة والتحري وجمع المعلومات عن الجاني،.

وأسفرت جهود التحريات عن معرفة الجاني وهو إبن عمهم وأفادت المعلومات أنه قام بالرماية عليهم ولاذ بالفرار بإتجاه الطريق الساحلي، حيث غادر أعضاء التحريات مكان الواقعة واتجهوا مُسرعين إلى طريق الساحل حيث تمكنوا من ضبط الجاني بطريق الساحل وتم الإنتقال به إلى القسم.

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ع.س من مواليد 1977وإعترف بقتله لأبناء عمومته بواسطة سلاح ناري كلاشن كوف وذلك بإفراغ مخزن كامل بإتجاههم والتي تقدر بنحو 40 طلقة.

وبسؤاله عن الأسباب التي جعلته يرتكب هذه الجريمة أفاد أنه على خلاف مع ابناء عمومته وهناك مشاكل عائلية بينهم منذ أكثر من عامين حسب ماأفاد وتم إحالته للنيابة العامة.