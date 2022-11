معلى: وجود المرتزقة بات يضع الاستقرار على المحك والمساس بهم اليوم أمر صعب

ليبيا – قال المحلل السياسي التونسي المتخصص في الشؤون الليبية غازي معلى إن إخراج المرتزقة من ليببا على الورق مهمة سهلة، لكن عمليًا التنفيذ معقد جدًا.

معلى وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، رأى أن وجود المرتزقة بات يضع الاستقرار على المحك، وأي مساس بهم أمر صعب ويتطلب قوة جبارة ووقت ورغبة دولية وإقليمية ومحلية أيضا وهو ما يغيب الآن.

وأردف: “إن للمرتزقة دعمًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، وما دام الوضع الدولي والإقليمي لم يجد حلًا سياسيًا واضحًا، فإن من الصعب أن يتم ترحيل المرتزقة”.

وختم معلى بالقول: “الحديث عن خطط لإخراج المرتزقة أمر غاية في الأهمية، لكن التنفيذ صعب للغاية أيضًا”.

