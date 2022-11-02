النويري والمشري يبحثان سُبل إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد

طرابلس 02 نوفمبر 2022 (وال)- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب‎ ‎‏فوزي النويري اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، سُبل إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وناقش الجانبان – خلال اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس – عدد من الملفات والقضايا التي تحتاج إلى توافق المجلسين ‏أهمها : القاعدة الدستورية، وقوانين الانتخابات، والمناصب السيادية، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأكدا النويري والمشري على ضرورة الوصول إلى توافق بشأن تلك القضايا في أقرب ‏وقت ممكن، وأن ينتج عن هذا التوافق نصوص وقرارات وأن لا تظل هذه القضايا عالقة.

‏كما تناول اللقاء مناقشة تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ومشروع الدستور وسُبل إنهاء ‏المراحل الانتقالية.‏ (وال)

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