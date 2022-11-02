البيوضي: ما حدث مع نادي النصر يؤكد فشل خارجية الدبيبة

الوطن|رصد

أكد المترشح الرئاسي سليمان البيوضي أن ما يحصل بحق البعثات الرياضية الليبية في رحلاتها وآخره مع نادي النصر في نيجريا يؤكد فشل الطبقة الحاكمة وفي مقدمتها الخارجية.

وأضاف البيوضي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ما حدث يذكرنا بوعد الدبيبة حول جواز السفر الليبي والذي ازدادت معاناته بعد وصوله للسلطة، فما يحدث للأندية الليبية مؤخرًا بات نهج عمل لدى الفرق المنافسة، وأعتقد أن فضيحة الملاريا للاعبي منتخب الكرة المصغرة هي من جعلت الكل يزيد من حجم ممارساته الموجهة ضد الليبيين في مجالات أخرى، ومن المعلوم موقف الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة حينها والجدل الذي أثير حول الإسعاف الطائر“.

وأتبع المترشح الرئاسي “الدبيبة وعد بملعب طرابلس في نوفمبر 2021 ويبدو أنه سيمدده لأشهر أخرى حتى انتهاء الدوري، ويوم افتتاح الملعب سنشهد كما هائلًا من الوهم، الذي سيوحي بأنه تم اختراع العجلة لصيانة ملعب بعد انتهاء الموسم الرياضي وبقيمة 91 مليون دينار ليبي“.