النويري والمشري يناقشان الملفات الشائكة بين مجلسي النواب والدولة

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وذكر مجلس النواب في بيان أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تحتاج إلى توافق المجلسين ‏أهمها القاعدة الدستورية، وقوانين الانتخابات، والمناصب السيادية.

وأكد الجانبان على ضرورة الوصول إلى توافق بشأن تلك القضايا في أقرب ‏وقت ممكن، وأن ينتج عن هذا التوافق نصوص وقرارات وأن لا تظل هذه القضايا عالقة.

‏كما تناول اللقاء مناقشة تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ومشروع الدستور وسُبل إنهاء ‏المراحل الانتقالية، وفق البيان.