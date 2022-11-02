البرهان يُناشد الأطراف الليبية على الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية تنهي الأزمة وتُعيد الاستقرار للبلاد

طرابلس 02 نوفمبر 2022 (وال)- ناشد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – في كلمة له أمام القمة العربية في الدورة الحادية والثلاثون التي تستضيفها الجزائر- الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل إلى قاعدة دستورية تُعيد الأوضاع لطبيعتها.

وجدّد البرهان موقف بلاده الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا الأطراف في اليمن لاستئناف الحوار من أجل تسوية سياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد التزام السودان بمبادرة الأمن الغذائي العربي، وأن السودان مفتوح للحكومات وقطاع الأعمال العربي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

وأعرب البرهان عن أمله في أن تتبنى هذه القمة قرارات تحث منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات، لدعم مشروع الإكتفاء الذاتي للأمة العربية من الحبوب والغذاء. (وال)

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