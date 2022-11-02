قزيط: مجلس الدولة أدلى برأيه بشأن ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين

الوطن / رصد

قال عضو مجلس الدولة، بلقسام قزيط، إنّ مجلس الدولة أدلى برأيه بشأن العديد من القضايا الحساسة في وضع القاعدة الدستورية، كترشّح مزدوجي الجنسية، وترشح العسكريين.

وأضاف قزيط، في تصريحات متلفزة، أنّ الاتفاق الصادر من قبل مجلس الدولة قد لا يرضي مجلس النواب ولن يمر بسهولة عليه، مشيرًا إلى أنّ مجلس الدولة سيتمسك بمبادئه وهذه الاتفاقات.

وتابع قزيط أنّه تم التصويت على هذه البنود باعتبارات المبادئ والأعراف الاجتماعية، والمسار الذي تتخذه مجمل دول العالم في الترشح الانتخابي.