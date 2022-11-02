مقتل “حماديكا”.. قاعة أفراح تشعل النيران بين قوات حفتر في بنغازي

أكدت مصادر محلية متطابقة ببنغازي مقتل المواطن “أحمد العريبي ” الملقب بـ”حماديكا “، وهو أحد القادة المسلحين المحليين في المدينة، جراء اشتباكات مسلحة داخل بنغازي.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات جرت بين مجموعتين مسلحتين تتنازعان حق الانتفاع بقاعة أفراح تقع في نطاق منتزه الحيوانات والألعاب المعروف بـ”البوسكو”، وصل الخلاف بينهما حد استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المدينة.

وفيما يتعلق بهوية المجموعات المسلحة، فإن المجموعة الأولى يقودها علي المشاي آمر ما يعرف بمجموعة الـ20/20 التابعة لكتيبة طارق بن زياد بإمرة صدام حفتر، في مقابل مجموعة الـ 50 المنبثقة عن قوات الصاعقة بقيادة سيف اسنيدل، والمجموعتين تابعتين لقوات عملية الكرامة.

وشهدت الاشتباكات بعد ذلك تدخل مجموعتين عسكريتين محليتين يقودهما “ناصر القرش” و”مروان بوزقية”، بحسب المصادر من بنغازي.