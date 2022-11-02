أبو الغيط: يجب تخطي العقبات لإجراء الانتخابات الليبية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في القريب العاجل.

وقال أبو الغيط في كلمته بالدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في الجزائر، “إننا نتابع عن كثب كافة التطورات في ليبيا، ونقول إن الأمور تحتاج إلى مزيدٍ من المرونة من كافة الأطراف الليبية وبمساعدةٍ عربية أساساً وهي ممكنة، من أجل تخطي العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات في القريب”.

وأضاف: “ستستمر الجامعة في متابعة الأمر بكل تجردٍ، واضعةً نصب أعينها هدف تحقيق تطلعات الليبيين على أساس قرارات مجلسكم الموقر”.