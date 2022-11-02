تكريم الدبيبة على هامش لقاءه بإدارة نادي الجزيرة الرياضي

كرمت لجنة إدارة نادي الجزيرة الرياضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك نظير جهوده المبذولة لدعم النادي للقيام بدوره.

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء عددا من أعيان مدينة زوارة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ولجنة إدارة نادي الجزيرة الرياضي، بحضور وزيري الحكم المحلي بدر الدين التومي، والموارد المائية طارق بوفليقة، ووكيلي وزارتي الشباب والرياضة، ورئيس جهاز الحرس البلدي.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة خطة عمل صيانة وتطوير محطة زوارة لتحلية المياه، حيث أكد وزير الموارد المائية، استكمال الوزارة للإجراءات التعاقدية، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.

كما تم مناقشة سير العمل بعدد من المشروعات داخل البلدية، والتعرف على الصعوبات التي تواجه البلدية وسكانها، وتوجيه وزارة الحكم المحلي للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالخصوص.

وعلى هامش اللقاء، قامت إدارة نادي الجزيرة، بتكريم رئيس الوزراء نظير جهوده المبذولة لدعم النادي للقيام بدوره.