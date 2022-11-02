الخارجية السعودية: المملكة تؤمن بأن حل الخلاف بين الليبيين ينبع من الداخل الليبي

العنوان – الجزائر

قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إن المملكة تؤمن بأن حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي، وبعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأضاف بن فرحان في تغريدة عبر حساب وزارة الخارجية السعودية على “تويتر” أن الحل يكون من خلال نبذ العنف، وتفعيل جميع مسارات الحوار الممكنة، حتى يتحقق الأمن والاستقرار المنشود.

واختتمت القمة العربية أعمالها في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بالتأكيد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية.

وأشار إعلان الجزائر إلى التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم جهود حل الأزمة سلميا.

وأكد الختامي على دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها.