استعراض المقاتلات «ميغ 29» أثناء تفقّد قادة الجيش لقاعدة الجفرة

الوطن / متابعات

تفقد آمر سلاح الجو بالقوات المسلحة رفقة آمر اللواء طارق بن زياد المعزز وآمر اللواء 128 معزز”، قاعدة الجفرة الجوية، بعد زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للمنطقة، ولقائه عدداً من شيوخ وأعيان هون وزلة وسوكنة.

ونشرت «شعبة الإعلام الحربي» بالقيادة العامة، صورا للمقاتلات الحربية من طراز «ميغ 29» أثناء تواجدها في القاعدة، معلّقةً: “جانب من التجهيزات العسكرية لمقاتلات سلاح الجو، أثناء وصول القائد العام المشير خليفة حفتر إلى الجفرة”.

وأظهرت الصور المنشورة من قِبَل شعبة الإعلام الحربي، عددا من المروحيات وطائرات التدريب، بالإضافة إلى العناصر العاملة على تلك المقاتلات الحربية المتواجدة في القاعدة.

يشار أن القيادة العامة كشفت عن وجود المقاتلات الروسية «ميغ 29» ضمن استعداداتها في الـ 19 أكتوبر 2021، أثناء مشاركتها في مناورة «رعد 2021» العسكرية التي جرت بحضور القائد العام المكلف، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، وعدد من القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة.