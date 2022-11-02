البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

العنوان – طرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، السلطات الليبية إلى التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها.

وشددت البعثة في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين على ضرورة حماية الصحفيين بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبيرعن الرأي.

واستذكرت البعثة الأممية الصحفيين الشجعان في ليبيا الذين كانوا ضحية خطاب الكراهية أو الضرب أو الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء أو القتل بسبب عملهم.

وأكدت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق الناس في الوصول إلى المعلومات، موضحة أنه في عامي 2021 و 2022، تم اختطاف واختفاء ثلاثة صحفيين على الأقل في ليبيا بين 36 يوماً و 10 أشهر.

وأشارت إلى أن ثلاثة صحفيون آخرون، بينهم امرأة، تعرضوا للاعتداء على أيدي مسلحين أثناء إجراء مقابلات علنية ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة.