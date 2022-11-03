المسماري: القمة العربية لم تجعل القضية الليبية على رأس الاهتمامات

الوطن / رصد

قال أستاذ القانون العام راقي المسماري، إنّ الموقف الليبي الحاضر يحتاج إلى أيادٍ عربية مجتمعة تدعم هذا الموقف، وتقوده نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبنية على أسس دستورية واضحة.

وأضاف المسماري، في تصريحات متلفزة، أنّ الدول العربية في القمة لم تأخذ المسألة الليبية على رأس اهتماماتها، بل آثرت الملف الإيراني بهذا الاهتمام الذي يؤثر بشكل مباشر على منطقة الخليج العربي.

وتابع المسماري أنّه جاء تسلسل القضايا الهامة التي ناقشها الحكام في القمة مهتمةً بإيران أولا، ثم مسألة خلاف مصر مع أثيوبيا، وبعدها الملف اليمني ثم السوري، وجاء الملف الليبي في آخر المسائل الهامة التي نوقشت.