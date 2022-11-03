وزير الخارجية السعودي: أدعو إلى حل أزمة ليبيا من الداخل بعيدًا عن تدخلات الخارج

دعا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في كلمة بلاده، خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، إلى “حل ليبي للخلاف في البلاد، ينبع من الداخل الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان ،إن الأزمات العالمية تستدعي منا التنسيق والتشاور ونبذ الخلافات، وأضاف أن “الأزمات العالمية المتتالية أبرزت تحديات أثرت على المنطقة العربية”.

وشدد على ضرورة “محاربة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية ونبذ أعمال الجماعات المسلحة”، مشيرا إلى أن “الدول العربية منفتحة على الحوار مع الجميع، ما يحقق الأمن والرخاء لشعوبنا”، مضيفا: “لن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا”، مؤكدا على ضرورة “استثمار ثروات الدول العربية”.