صوّان: لو كانت لدي رغبة الاستمرار في حزب العدالة والتنمية لترأّسته بنسبة تصويت 80%

الوطن / رصد

قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، والمنشق عن حزب العدالة والبناء التابع لـ”تنظيم الإخوان”، إن خروجه من الحزب كان بسبب عدم رغبته في الاستمرار.

وأكد صوان في تصريحات متلفزة، تابعتها “الوطن”، أن نسبة حظوظه كانت تفوق ال80%، لو أنه ترشّح لرئاسة حزب العدالة والبناء، وفق قوله.

وفيما يتعلق بتأسيسه للحزب الديمقراطي، قال صوان إن هذا المشروع “يدرس عنده منذ 2017، وهو الاستفادة من التجربة السابقة وتصحيح الأخطاء الماضية، والبناء على تجربة جديدة” مضيفاً: “لدي اختلاف مع ما اصطلح على تسميته الحرس القديم وهو جزء من أسباب تركي لحزب العدالة والتنمية”.