استخراج 6 جثث مجهولة الهوية في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أمس، استخراج ست جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة، بحسب ما أورده موقع «الوسط» الليبي أمس.

واكتشفت فرق إدارة البحث عن الرفات عمليات استكشافية خلال الأيام الماضية بمكب القمامة العام بمدينة ترهونة مواقع لبقايا آدمية، حيث جرى استخراج ست جثث مجهولة الهوية، حسب بيان صادر عن هيئة البحث عن المفقودين. وأشار البيان إلى عرض الجثث على الطب الشرعي، وسحب عينات منها لإحالتها إلى إدارة المختبرات بالهيئة للعمل عليها.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار لغم في القريات، أمس، على ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ. وحسب حصيلة جديدة للجهاز، فقد تسبب الانفجار في وفاة شخصين، فضلاً عن إصابة شخصين آخرين نقلهما فريق الطوارئ بمكتب إسعاف القريات إلى مستشفى مزدة. وكانت آخر حصيلة أعلنها جهاز الإسعاف تحدثت عن وفاة شخص وإصابة آخر جراء الانفجار.