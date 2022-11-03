أوغلو: لولا تركيا لأصبحت ليبيا مثل سوريا

زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن وجود بلاده في ليبيا لضمان السلام والاستقرار.

وجاء ذلك خلال كلمة أوغلو، اليوم الأربعاء، في ندوة بعنوان “السياسة الخارجية التركية في بحر إيجة وشرقي البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضح أوغلو “لقد دخلنا عملية التطبيع مع مصر، وهذه عملية مزدوجة، إذا كانت مصر صادقة في تطبيع العلاقات فستتخذ خطوات، التطبيع يسير ببطء، ولكن ليس من طرفنا” بحسب قوله.

وبالحديث عن الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوحدة المؤقتة، قال وزير الخارجية التركي إن الاتفاقيات ليست ضد مصر، وتابع: “لو لم نتدخل في ليبيا لأصبحت مثل سوريا، ولن تبقى مدينة اسمها طرابلس، وهدفنا هو تحقيق السلام والاستقرار هناك” وفق ادعائه.

وأضاف: “من وجهة نظرنا، لا توجد مشكلة مع مصر، ونحن نعلم بأنها دولة مهمة للعالم العربي وأفريقيا، وللبحر الأبيض المتوسط” على حد قوله.

وشدد على أن التعاون بين تركيا ومصر سيكون له تداعيات إيجابية على المنطقة، مؤكدا أن بلاده صادقة في تطبيع العلاقات معها، وفق زعمه.