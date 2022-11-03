شركة الكهرباء تعلن تعزيز التعاون مع البلديات لحلِّ مشكلات المواطنين

الوطن / متابعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بتعزيز تعاونها مع البلديات للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تعيق جهود الطرفين.

وصرّحت الشركة، في منشور لها على حسابها على الفيسبوك، عن لقاء مدير عام الشركة “عبدالحميد المنفوخ” بعميد بلدية تاجوراء وعدد من أعضاء المجلس، حيث بحث اللقاء في المشاكل والصعوبات التي تواجه الشبكة بالمنطقة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المقترحة والمتوقف تنفيذها لعدة أسباب ٠

ووضحّت الشركة حرص إدارتها المتمثلة بالمنفوخ على تحسين أوضاع الشبكة الكهربائية بما يلبي حاجة وتطلعات المواطن بما هو متاح من إمكانيات، ومضيفةً أنّه سيكون هناك عمل ملحوظ على الأرض خلال الفترة القادمة، مع تأكيدها على حرص عميد بلدية تاجوراء على تقديم كل الدعم المتاح لتسيير، وتسهيل أعمال الشركة بما يخدم المواطن والصالح العام.