مباحثات ليبية ـ إيطالية تستعرض جهود تحريك عجلة الاقتصاد

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع مسؤول إيطالي، أمس، جهود المصرف المركزي للرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بحسب موقع «بوابة أفريقيا» الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال الكبير لسفير إيطاليا لدى ليبيا، حيث شهد اللقاء «تبادل وجهات النظر حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف المركزي.

والاثنين، شارك الصديق الكبير في المؤتمر السنوي السابع لمحافظي المصارف المركزية لدول البحر الأبيض المتوسط، الذي انعقد في إسطنبول، حيث تناول الكبير في كلمته دور المصارف في ظل التحديات العالمية القائمة، وأهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل المصارف المركزية بسياسات نقدية أكثر مرونة واستقلالية، مع الحرص على التنسيق التام بين السياسات الاقتصادية.