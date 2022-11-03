أولياء أمور يغلقون مدرستي اليرموك والفتح بسرت

أغلق عدد من أولياء الأمور مدرستي «الفتح» و«اليرموك» للتعليم الأساسي في مدينة سرت، احتجاجا على الازدحام الشديد في الفصول الذي يعاني منه الطلاب في كلا المدرستين.

وذكر عدد من أولياء الأمور أن السبب في غلق المدرستين يتعلق بالازدحام الكبير داخل فصول المدرستين، حيث يصل عدد طلاب الفصل الواحد فيهما إلى أكثر من 40 طالبًا لكل فصل.

كما اشتكى أولياء الأمور من نقص المقاعد الدراسية للطلاب والإمكانات اللازمة للعملية من مراقبة التربية والتعليم، فيما لم يصدر أي تصريحات عن المجلس البلدي أو مراقبة التربية والتعليم في سرت بالخصوص حتى الآن.