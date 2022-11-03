أبو الغيط: إجراء الانتخابات الليبية أمر ضروري وعاجل

الوطن / رصد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة ألقاها بالدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجزائر، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في القريب العاجل.

وصرّح أبو الغيط أنّ الأزمة الليبية تحتاج إلى مرونة أكبر من الأطراف الليبية كافّة، مشيرًا إلى ضرورة وجود الدعم العربي بشكل أساسيٍّ من أجل تخطي العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات في القريب.

وأضاف أبو الغيط أنّ الجامعة العربية تتابع القضية الليبية بكل تجرّد،”واضعةً نصب أعينها هدف تحقيق تطلعات الليبيين على أساس قرارات مجلسكم الموقر”.