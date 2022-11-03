مصدر بالرئاسي: اللافي انتزع مقعد المنقوش في “قمة الجزائر” وهدد المنفي بـ”إبراهيم الدبيبة”

كشف مصدر في المجلس الرئاسي عن كواليس تغيب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش لقمة جامعة الدول العربية بالجزائر اليوم الأربعاء.

وقال المصدر في تصريح لـ”الساعة 24″ إن المنقوش غادرت القاعة قبل خطاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ولم تكلف أحدا بالجلوس مكانها.

وعن سبب جلوس وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، محل المنقوش، قال المصدر، إن “اللافي انتزع مقعدها رغم أن المنفي طلب جلوس السفير صالح همة”.

وأشار المصدر إلى أن “اللافي ابلغ المنفي بأنه مبعوث إبراهيم الدبيبة ومطلوب منه متابعة عمل وزيرة الخارجية”.

وألقى المنفي كلمته اليوم الأربعاء أمام قادة الدول العربية في الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر، وسط غياب نجلاء المنقوش حيث جلس على الكرسي المخصص لوزير الخارجية خلف المنفي “وليد اللافي” بدلاً منها.