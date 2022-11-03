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الفزاني: المشير “حفتر” يُذكّر أطراف النزاع بأن الحرب “ستقتلعهم” حال نشوبها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

علّق المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني على خطاب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، والذي توعّد فيه بخوض معركة فاصلة في ليبيا للوصول إلى بر الأمان، بالقول إن الخطاب يحمل رسالة إلى الأطراف الليبية المتنازعة حتى يكونوا أكثر جدية في التوافق والوصول إلى حل للأزمة.

ورأى الفزاني في تصريحات صحفية، أن الأطراف الليبية تحتاج إلى الدفع والتحفيز، وهو ما يمارسه المشير حفتر، للضغط عليهم من أجل الوصول إلى حل سريع بغير مماطلة وتأخير.

ولفت المحلل الليبي إلى أن المشير حفتر يلوّح بالحرب حتى يوصل للأطراف المتنازعة رسالة مفادها، أن الحرب ستقضي عليهم حال نشوبها، كما أن الثورة الشعبية ستقتلعهم من كراسيهم التي يتشبثون بها منذ سنوات، على حد تعبيره.

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الوطن الليبية

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