الأبلق: وجود القوات التركية في ليبيا هو نتيجة لوجود قوات فاغنر الروسية

ليبيا – زعم عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين أن كلام خليفة حفتر (القاىد العام للقوات المسلحة) مؤشر إلى أنه لا يريد الحل السياسي والاستقرار في ليبيا، بل يدعو إلى الحرب.

الأبلق الموالي بشدة لتركيا وفي مداخلة له عبر برنامج “للخبر بقية” الذي بث على تلفزيون “العربي” القطري، قال: “إنّ وجود القوات التركية في ليبيا هو نتيجة لوجود قوات فاغنر الروسية التي استعان بها حفتر منذ عام 2015، في منطقة الهلال النفطي، ومنابع النفط”.

وعن دعوة المشير حفتر إلى خروج كافة المرتزقة، زعم الأبلق إلى أن حفتر كان يتحدّث من قاعدة الجفرة التي تضمّ مقاتلي فاغنر، على حد قوله.

وشدد الأبلق على أن الحرب في ليبيا هي حرب دولية، وتجري بمباركة دولية، وبالتالي، إذا لم تكن هناك إرادة دولية بعودة الحرب لن تكون هناك حرب، بالإضافة إلى أن الأطراف الداخلية أضعف من أن تبدأ أي حرب.

وأضاف الأبلق: حفتر في نظر الغرب الليبي هو “مجرم حرب”، وهو بالنسبة إلى أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي “عميل” للاستخبارات الأميركية، وبذلك، فإنه لا يملك شرعية أو إرادة شعبية حقيقية.

الأبلق ختم بالقول : “الأشخاص الموجودون في المشهد السياسي الليبي هم أشخاص أمر واقع، ولذلك نطالب دائمًا باعادة تجديد الشرعية عن طريق صناديق الاقتراع”.

