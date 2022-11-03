سي ووتش: سنعاود تجديد اتفاقية منع الهجرة لأوروبا

الوطن|رصد

صرّحت منظمة سي ووتش الدولية، أنها ستعاود تجديد الاتفاقية التي عقدت بين كلٍّ من إيطاليا والاتحاد الأوروبي وليبيا قبل خمس سنوات، لقطع طريق اللاجئين إلى أوروبا.

وعقّبت المنظمة في سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر،على الدعم الذي قدّمته لخفر السواحل الليبي بناءً على صفقة خصصت فيها إيطاليا موارد مالية وتقنية كبيرة لدعم قدرات خفر السواحل الليبي أنّها تعرضت لحلقة وحشية من الاستغلال والابتزاز والانتهاكات.

ودعت المنظمة إلى وقف الدعم السياسي والمادي لخفر السواحل الليبي من قبل الاتحاد الأوروبي، داعية إلى وقف تمديد المذكرة، وإنشاء طرق هروب آمنة وقانونية إلى أوروبا، بحسب وصفها.

وأضافت المنظمة أنّ إيطاليا وحدها أنفقت منذ عام 2017 ، 32.6 مليون يورو لدعم خفر السواحل الليبي، مشيرةً إلى أنّ أوروبا حصلت على ما تريد من هذه الاتفاقية ومازالت مستمرة في التمويل