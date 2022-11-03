الدبيبة: موقف الأشقاء العرب أصبح أكثر تقاربا

رحب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بالبيان الختامي للقمة العربية في الجزائر.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “نرحب بقرار القمة العربية في الجزائر بالتأكيد على أولوية الانتخابات لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا”، مضيفا: “موقف الأشقاء العرب أصبح أكثر تقاربا وصوت الليبيين أكثر وصولا”.

وأعرب قادة الدول العربية في الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في بيانهم الختامي، عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.