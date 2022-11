باشاآغا: الشعب الليبي قادر على تجاوز المحن والانتكاسات وما تعرض له من خدلان

ليبيا – شارك رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا الثلاثاء بمدينة سرت الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية على شرف تخريج الدفعة الأولى بمعهد الشرطة سرت من منتسبي الهيئة الشرطية والتي تضم ما يقارب 550 عنصراً تم تأهيلهم للعمل بالمؤسسة الشرطية.

باشاآغا أشاد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة والإدارات التابعة لها وجميع المنتسبين، وسعيهم المتواصل في حفظ الأمن وأداء واجبهم الوطني بكل مسؤولية وإخلاص، مؤكدًا دعم القطاع الأمني بالتدريب والتأهيل وتوفير الإمكانيات اللازمة واستيعاب عناصر جديدة من الشباب تساهم في رفع كفاءة العمل الشرطي والأمني بجميع أنحاء البلاد.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لكل من شارك في تدريب الدفعة لمواصلة البذل والعطاء، وتنفيذ الواجب الوطني، وحفظ الأمن ومكافحة الظواهر السلبية.

باشاآغا أكد أن الشعب الليبي قادرٌ على تجاوز المحن والانتكاسات وما تعرض له من خدلان، وقادر على أن يساهم بكل إيجابية وحماس في مسيرة النهوض بالبلاد متى أُتيحت له فرصة المشاركة، وأن الحكومة ما جاءت إلا للم شمل الوطن وخدمة المواطن وعاقدة العزم على أن تكون كل مدن ليبيا نموذجًا لعودة البلاد لطريق السلام والاستقرار والازدهار .

