كرموس: مواد القاعدة الدستورية أُحيلت إلى لجنة الصياغة القانونية

الوطن / رصد

أكّد عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أن مواد القاعدة الدستورية ستحال إلى لجنة الصياغة القانونية، بعد أن استكمل مجلس الدولة التصويت عليها.

وقال كرموس، في تصريحات صحفية، إن لجنة الصياغة ستعمل على ضبط الصياغة مع المحافظة على الأحكام المُصوّت عليها.

ولفت إلى توافق أعضاء مجلس الدولة، الأربعاء، على منع مزودجي الجنسية من الترشح للبرلمان القادم إلا بعد التخلي عن الجنسية الأجنبية قبل سنة من تاريخ الترشح.

وأضاف كرموس، أن العسكريين وفقاً لتوافق المجلس قد مُنعوا أيضاً من الترشح للرئاسة إلا إذا استقال أحدهم من منصبه قبل الترشح، مردفاً أنه في حال عدم التوافق على بعض المواد، فربما تحال للاستفتاء العام أو للمجلسين في جلسة عامة مشتركة للتصويت عليها بصورة سريّة.