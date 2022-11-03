الخليفي: قطر تحافظ على وحدة وسيادة ليبيا

اجتمع مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الإقليمية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن ذلك جاء على هامش اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة بالجزائر.

وأعرب الخليفي خلال الاجتماع، عن دعم دولة قطر لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشيدا بجهود الأمم المتحدة الرامية لحل الخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار، بحسب قوله.

وجدد موقف دولة قطر الثابت بدعم النهج السياسي لحل الأزمة الليبية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، بحسب البيان.