ليبيا- تابع تقرير تحليلي مصور لراديو “صوت أميركا” ردود الأفعال المختلفة والمتواصلة بشأن الاتفاقية البحرية التركية المبرمة مع حكومة تصريف الأعمال.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز المقتضب من مضامينه المرتبط بالسياق الليبي صحيفة المرصد، وصف الاتفاقية بانتصار عسكري ومالي كبير لأنقرة، ناقلًا عن المحلل السياسي جليل حرشاوي قوله: “ليبيا تساعد تركيا على نيل مكافآت اقتصادية كبيرة في وقت لن تسمح به مصر بأي تقارب اقتصادي تركي مع شرق ليبيا”.

بدورها قالت المحللة السياسية “سنيم آيدن”: “يمكن أن يمثل إرسال الأتراك سفن تنقيبهم إلى المياه اليونانية المتنازع عليها بموجب هذه الاتفاقية شرارة توتر كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل، إلا أن المتوقع يبقى قيام جميع الأطراف بالسعي لتجنب أية مواجهة”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post صوت أميركا: ليبيا تساعد تركيا على نيل مكافآت اقتصادية كبيرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية