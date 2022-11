ليبيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية “حكومة تصريف الأعمال” للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية ليست ضد مصر. جاء ذلك وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية خلال كلمة ألقاها أوغلو أمام مؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال: “تطبيع العلاقات مع مصر يسير ببطء، ولسنا المسؤولين عن ذلك، إذا كانت مصر صادقة في تطبيع علاقاتها مع تركيا فعليها اتخاذ خطوات ملموسة”، مشددًا على أن التعاون بين تركيا ومصر سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة.

Shares

The post أوغلو: الاتفاقية الموقعة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية ليست ضد مصر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية