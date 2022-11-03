شيشي: الجزائر لم تدخر جهدّا في إيجاد حل للأزمة الليبية

الوطن / رصد

قال الباحث في العلاقات الدولية توفيق شيشي، إنّ الجزائر لم تتوانى أبدًا في بذل جهدها لإيجاد حلٍّ لليبيين، وهذا ما عبّرت عنه الجزائر في القمة، حيث رفضت مسألة التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وأضاف شيشي أنّ الحلّ يكمن في أيدي الليبيين أنفسهم بالعمل على تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا الهدف الذي تؤكد عليه جميع الدول في القمة.

وتابع شيشي أنّ الجزائر ومصر قد تجاوزتا الخلاف فيما بينهما، حيث تم التركيز على رسم خارطة الطريق لليبيين لأجل التسريع في إيجاد الحلول وإجراء الانتخابات.