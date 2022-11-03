«مجلس الدولة» يناقش المناصب السيادية وتوحيد السلطة الليبية

واصل مجلس الدولة الليبي، أمس، مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وآلية توحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكن دون حسم.

واستأنف المجلس بمقره في العاصمة طرابلس مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تقرير لجنته المشكلة لاختيار أعضاء المناصب السيادية، لكنه لم يعلن عن حسم التصويت النهائي بشأنها. وقال أعضاء في المجلس إنه سيتم لاحقا عقد جلسة إضافية، لم يتحدد موعدها، لمواصلة مناقشة بند مواد القاعدة الدستورية.

بدوره، ناقش فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مع عدد من أعضاء المجلس في طرابلس الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية التي تمر بها البلاد، ومدى إمكانية تنفيذها، بما في ذلك القاعدة الدستورية، والتأكيد على ضرورة إنجازها وإقرارها ‏في أقرب وقت ممكن. كما ناقش الاجتماع الاستحقاق الانتخابي وقانون ‏الانتخابات، وتحديد موعد لإجرائها، بالإضافة إلى مشروع الدستور، وكيفية إنهاء ‏المراحل الانتقالية، وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة ‏والظروف الراهنة للبلاد.‏

واعتبرت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، أن «أزمة الحكومة جزء من المشكلة السياسية في ليبيا، ويجب أن توضع في سياقها»، مشيرة في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إلى أن «المشكلة الرئيسية هي حسم القاعدة الدستورية والمسار الانتخابي».

وقللت وهيبة من شأن الخلافات بين مصر وحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبرت أن العلاقات بين مصر وليبيا «أكبر من أي خلافات ليبية داخلية يحلها الليبيون بأنفسهم».

إلى ذلك، أعلن موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، عن حصوله على المزيد من الدعم المحلي لفكرته، بشأن إعادة العمل بنظام المحافظات، الذي كان سارياً إبان العهد الملكي السابق. ونقل بيان للمجلس الرئاسي عن عمداء بلديات طرابلس الكبرى، عقب اجتماعهم مساء أول من أمس مع الكوني، ترحيبهم بالفكرة، واعتبروا أن اللامركزية «ستقدم الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بفضل وجود المؤسسات السيادية بداخلها».

من جهته، اعتبر الكوني مجدداً أن رؤيته بخصوص عودة العمل بنظام المحافظات «هي الأنجع خلال هذه المرحلة لمساهمته في بناء الإدارة المحلية، على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار، وتجاوز الصراعات، بالعاصمة التي عانت طيلة العقد الماضي من تداعياتها، الأمر الذي سيمهد الطريق لبناء دولة المؤسسات النموذجية»، على حد تعبيره.

كما أعلن الكوني عن استمراره في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، من أجل عرض رؤيته للتعريف بالمشروع، الرامي لإنشاء محافظات نموذجية، وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم.

إلى ذلك، تفقد الفريق خيري التميمي، مدير مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قاعدة الجفرة الجوية؛ حيث اطلع على ما تم إنجازه من تطوير وتحديث وصيانة لعدد من الطائرات المقاتلة بمختلف الأنواع، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها بمنطقة الجفرة، وزيارته لعدد من الوحدات العسكرية.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، فقد اطلع التميمي على عدد من الطائرات، التي تمت إعادتها للخدمة بحضور الفريق محمد منفور، رئيس أركان السلاح الجوي وآمر القاعدة. وقد أظهرت صور، وزعها الجيش في وقت سابق، طائرات «ميغ 29» الحديثة، وقاذفة «سوخوي 24» المتطورة في القاعدة الجوية.