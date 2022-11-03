المنفوخ: المواطن سيشعر بالتحسن في الكهرباء الفترة القادمة

التقى مدير عام الشركة العامة للكهرباء “عبدالحميد المنفوخ” الأربعاء، بعميد بلدية تاجوراء وعدد من أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشبكة بالمنطقة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المقترحة والمتوقف تنفيذها لعدة أسباب.

وأكد “المنفوخ” على حرص الشركة على تحسين أوضاع الشبكة الكهربائية بما يلبي حاجة وتطلعات المواطن بما هو متاح من إمكانيات، مشيراً إلى أنه سوف يكون هناك عمل ملحوظ على الأرض خلال الفترة القادمة.

ومن جهة أخرى أكد عميد بلدية تاجوراء على حرص البلدية على تقديم كل الدعم المتاح لتسيير وتسهيل أعمال الشركة بما يخدم المواطن والصالح العام.