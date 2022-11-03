ليبيا الان

المنفوخ: المواطن سيشعر بالتحسن في الكهرباء الفترة القادمة

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى مدير عام الشركة العامة للكهرباء “عبدالحميد المنفوخ” الأربعاء، بعميد بلدية تاجوراء وعدد من أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشبكة بالمنطقة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المقترحة والمتوقف تنفيذها لعدة أسباب.

وأكد “المنفوخ” على حرص الشركة على تحسين أوضاع الشبكة الكهربائية بما يلبي حاجة وتطلعات المواطن بما هو متاح من إمكانيات، مشيراً إلى أنه سوف يكون هناك عمل ملحوظ على الأرض خلال الفترة القادمة.

ومن جهة أخرى أكد عميد بلدية تاجوراء على حرص البلدية على تقديم كل الدعم المتاح لتسيير وتسهيل أعمال الشركة بما يخدم المواطن والصالح العام.

الوسوم

الكهرباء ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك