حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 3 نوفمبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس مستقرا اليوم الخميس وغدا الجمعة على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و27 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على المناطق من مصراتة إلى سرت، وبداية من يوم السبت على معظم مناطق الساحل، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية، نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من السبت.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر خصوصا على مناطق الخليج، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومن مساء يوم السبت على بنغازي والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول السبت إلى جنوبية غربية نشطة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.