غوتيريش: يجب تقديم الدعم للأمم المتحدة من أجل مساعدة ليبيا وكل البلدان النامية

ليبيا – طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة تقديم الدعم للأمم المتحدة من أجل مساعدة كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، وكل البلدان النامية التي تعاني جراء تصرفات وممارسات دول أخرى.

غوتيريش قال في كلمته التي ألقاها بصفته ضيف شرف الدورة الـ 31 للقمة العربية المنعقدة بالجزائر وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن العالم يواجه أزمات عديدة ويجب التعاون للمضي قدمًا، ومن غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ، الذي تسببت به دول أخرى.

وأشار إلى أن البلدان النامية في كل مكان بحاجة إلى مزيد من الدعم، مضيفًا أنه على الحكومات في نصف العالم تقريبًا بما فيها حكومات الدول العربية والإفريقية لا تحصل على ما يكفي من التمويل، ولهذا يجب بذل كل ما بوسعنا لنجاح مبادرة البحر الأسود للحبوب لضمان الوصول إلى الدول العربية والإفريقية.

وتابع: “يمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم من أجل تحسين ظروف معيشة الشعوب العربية”.

